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Фургал заразился коронавирусом в "Лефортово"

В связи с этим защита намерена попросить следствие изменить обвиняемому меру пресечения.

6 апреля 2021, 22:00
<p>Сергей Фургал. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Сергей Фургал. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился ковидом в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

Фургал сдал тест на коронавирус утром 6 апреля и уже получил положительный результат. Ближайшие две недели экс-губернатор будет находиться под наблюдением врачей. Где будет проходить лечение обвиняемый, Карапетян не уточнил. Он отметил, что "болезнь вызывает тревогу" у адвокатов Фургала, поскольку их подзащитный ранее говорил, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заражения.

"Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни", — сказал Карапетян.

Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлили арест до 8 июня

Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлили арест до 8 июня

Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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