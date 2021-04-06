Фургал заразился коронавирусом в "Лефортово"

Фургал сдал тест на коронавирус утром 6 апреля и уже получил положительный результат. Ближайшие две недели экс-губернатор будет находиться под наблюдением врачей. Где будет проходить лечение обвиняемый, Карапетян не уточнил. Он отметил, что "болезнь вызывает тревогу" у адвокатов Фургала, поскольку их подзащитный ранее говорил, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заражения.