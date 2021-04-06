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В Минэнерго прокомментировали ситуацию со стоимостью топлива в России

В ведомстве подчеркнули, что цены не подлежат госрегулированию, при их формировании отсутствуют акцизы, пошлина и демпфер.

6 апреля 2021, 22:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Розничная цена на газомоторное топливо в России определяется рынком, однако оно всё ещё значительно дешевле бензина или дизеля. Об этом заявили в Минэнерго после сообщений Росстата о подорожании продукта на 6,5% по сравнению с февралём.

Статистическое ведомство 6 апреля назвало сжиженный углеводородный газ лидером по росту стоимости среди непродовольственных товаров, в то время как бензин прибавил 1,12%.

В Минэнерго объяснили, что в соответствии с законодательством РФ цены на газомоторное топливо не подлежат госрегулированию, поскольку оно не является продукцией естественных монополий. Таким образом, ценообразование определяется исключительно соотношением спроса и предложения.

"Необходимо отметить, что при формировании цен на СУГ отсутствуют пошлина, акциз и демпфер, в связи с чем оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок", — сказали в ведомстве в беседе с РИА "Новости".

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В Минэнерго пояснили, что цена на газ остаётся по-прежнему значительно ниже, чем на бензин или дизельное топливо. Средняя стоимость метана на заправочных станциях стабильно держится в пределах 20 рублей. При этом розничные цены на СУГ для бытовых нужд регулируются согласно постановлению правительства от 2000 года. Они устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или службами по тарифам и ценообразованию.

Ранее Минэнерго заявило о подготовке ряда дополнительных мер для того, чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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