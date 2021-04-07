Amnesty International обвинила мировых лидеров в использовании ковида для нарушения прав человека

Пандемия коронавируса вскрыла системное неравенство и угнетение в мире, которое является результатом несовершенной политической системы. Об этом заявила в ежегодном докладе неправительственная организация Amnesty International.

"Пандемия CoViD-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", — сказала генеральный секретарь организации Агнес Калламар.

По её мнению, социальные, экономические и политические системы распались, а мир погрузился в хаос. Власти Европы и Центральной Азии воспользовались пандемией для того, чтобы расширять свои полномочия, подавлять права и свободы человека, полагают авторы доклада по итогам исследования в 149 странах.

Отмечается, что в период коронавирусных ограничений половина стран Европы ввели чрезвычайное положение, при этом не менее десяти из них отступили от Европейской конвенции по правам человека.

Правозащитники полагают, что в кризисной ситуации подобные меры могут быть допустимы, однако они должны быть временными и соразмерными. В то же время лидеры ряда государств "злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы ограничивать свободу выражения мнений". В этот список вошли некоторые страны бывшего СССР, Венгрия, Польша, Франция. Организация также отметила, что авторитет Евросоюза упал в свете разлада во внутренних и внешних делах, вызванного нарушениями прав человека в области миграции.

В Amnesty International также прокомментировали ситуацию с коронавирусом на Украине и в Белоруссии. В первом случае граждане оказались под угрозой из-за нехватки средств индивидуальной защиты, семьи погибших медиков сталкивались с трудностями при выплате компенсаций. Во втором — реакция на пандемию была запоздалой из-за снижения популярности белорусского лидера Александра Лукашенко, уверены авторы доклада.

Правозащитники заявили, что больше всех от пандемии пострадали этнические меньшинства, беженцы, пожилые люди и женщины. Авторы доклада раскритиковали США, которые проигнорировали принципы международного сотрудничества и скупили большую часть вакцин в мире, не оставив другим странам. Ситуация в стране усугубилась в последние месяцы президентства Дональда Трампа.

Ранее Bloomberg назвал страны – лидеры постпандемийного мира. Некоторым государствам понадобится несколько лет, чтобы вернуться на доковидный уровень.

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