Запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на следующий год
Старт предварительно отложен на февраль 2022 года.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Один из трёх пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированных на 2021 год, перенесён на следующий год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
"Намечавшийся на декабрь 2021 года старт ракеты "Союз" с 34 британскими спутниками OneWeb с Куру отложен, предварительно, на февраль 2022 года", — отметил собеседник агентства.
Как уточняет инсайдер, в 2021 году будет произведено два пуска "Союзов" с Куру: в октябре с 34 аппаратами OneWeb и в ноябре с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo.
Ранее Лайф писал о том, что ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Восточного.
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