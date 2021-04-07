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Запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на следующий год

Старт предварительно отложен на февраль 2022 года.

7 апреля 2021, 04:16
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Один из трёх пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированных на 2021 год, перенесён на следующий год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

"Намечавшийся на декабрь 2021 года старт ракеты "Союз" с 34 британскими спутниками OneWeb с Куру отложен, предварительно, на февраль 2022 года", — отметил собеседник агентства.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

Как уточняет инсайдер, в 2021 году будет произведено два пуска "Союзов" с Куру: в октябре с 34 аппаратами OneWeb и в ноябре с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo.

Ранее Лайф писал о том, что ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Восточного.

Авторы
Юлия Коновалова

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