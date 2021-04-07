"Под его песню врезался": Продюсер Моргенштерна второй раз за неделю попал в ДТП в Москве — видео

Слава Марлоу попал в ДТП в Москве. Видео © Instagram / slavamarlow

Продюсер рэпера Моргенштерна Слава Марлоу второй раз за неделю попал в ДТП в Москве. Видео с места происшествия музыкант по традиции опубликовал в сториз в "Инстаграме".

Судя по всему, блогер в аварии не виноват. После ДТП он с досадой обратился к водителям со словами: "Хватит въезжать в меня на светофорах, если горит красный". Музыкант не пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности. Врезавшийся в машину Марлоу водитель при этом даже нашёл повод для шутки.

"Я под его песню в него и врезался, кстати", — говорит на кадрах мужчина, в то время как продюсер смеётся.

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