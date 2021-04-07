Выбросило из салона от удара: два человека погибли и несколько пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском — видео

Видео © VK / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирской области произошла серьёзная авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса. ДТП случилось на Гусинобродском шоссе недалеко от села Гусиный Брод, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Дорогу не смогли поделить ПАЗ, микроавтобус Toyota Hiace и Honda Fit. По предварительной информации, два человека погибли. В одном из автомобилей оказался заблокирован ребёнок. Ещё одного участника столкновения выбросило из салона на железнодорожные пути.







Спасателям пришлось остановить движение тепловоза и эвакуировать пострадавшего. Сотрудники МЧС также извлекли из машины несовершеннолетнего. Оба были госпитализированы. Всего травмы получили четверо взрослых и двое детей. Последние доставлены в больницу Новосибирска в тяжёлом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины происшествия выясняются. Очевидцы рассказали, что для госпитализации пострадавших прибыло шесть карет скорой помощи. На асфальте лежали два тела, прикрытые тканью.

Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с грузовиком и "мерседесом" под Рязанью погибло три человека.

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