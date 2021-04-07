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Трое школьников отравились лекарствами во время урока в Южно-Сахалинске

Врачам удалось стабилизировать состояние подростков. Теперь выяснением обстоятельств случившегося занимается прокуратура.

7 апреля 2021, 04:54
<p>Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В Южно-Сахалинске троих подростков доставили с признаками отравления лекарствами в детскую областную больницу прямо с урока. В областном Минздраве сообщили, что школьникам стало плохо во время занятий и им вызвали скорую помощь.

"По результатам осмотра было принято решение о госпитализации. В лечебном учреждении проведён осмотр пациентов, проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Предварительно, причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством", — уточнили в министерстве.

Врачам удалось стабилизировать состояние подростков, угрозы жизни нет. Выяснением причин случившегося занялась прокуратура Южно-Сахалинска. В надзорном ведомстве намерены установить обстоятельства произошедшего в школе № 1 и дать оценку деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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