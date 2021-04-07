Стало известно, сколько москвичей имеют иммунитет к ковиду

В пресс-службе Депздрава столицы назвали процент москвичей, которые уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет к этому заболеванию. По данным властей, это число "довольно большое".

"По нашим оценкам, сейчас антитела G в среднем имеют 43–44% москвичей", — цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

В департаменте напомнили, что переболевшие горожане при желании могут отложить вакцинацию до того момента, как уровень антител у них снизится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю россиян, имеющих иммунитет к ковиду. Средний процент по стране чуть меньше, чем в Москве, — до 40%. Однако она также напомнила, что лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация, поскольку никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования.

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