Стало известно, сколько москвичей имеют иммунитет к ковиду
Переболевшим горожанам при этом порекомендовали вакцинироваться, однако при желании они могут дождаться, когда уровень антител снизится.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В пресс-службе Депздрава столицы назвали процент москвичей, которые уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет к этому заболеванию. По данным властей, это число "довольно большое".
"По нашим оценкам, сейчас антитела G в среднем имеют 43–44% москвичей", — цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
В департаменте напомнили, что переболевшие горожане при желании могут отложить вакцинацию до того момента, как уровень антител у них снизится.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю россиян, имеющих иммунитет к ковиду. Средний процент по стране чуть меньше, чем в Москве, — до 40%. Однако она также напомнила, что лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация, поскольку никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования.
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