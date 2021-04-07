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В МИД РФ рассказали о сроках и условиях возвращения посла в США

Москва ожидает, что Вашингтон всё же "сможет продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации отношений".

7 апреля 2021, 05:45

Фото © Агентство "Москва"

Возвращение посла России Анатолия Антонова в США — это не вопрос ближайших дней. Кроме того, это зависит от шагов Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — цитирует Рябкова РИА "Новости".

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При этом ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать президент РФ Владимир Путин.


Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не известно, сколько времени это займёт.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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