В МИД РФ рассказали о сроках и условиях возвращения посла в США

Возвращение посла России Анатолия Антонова в США — это не вопрос ближайших дней. Кроме того, это зависит от шагов Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — цитирует Рябкова РИА "Новости".