"Она будет единственной": Ургант пошутил о проверке песни Манижи для Евровидения

Телеведущий Иван Ургант высказался о проверке, которую начал Следственный комитет в отношении песни Манижи, с которой та должна выступить на Евровидении. Он уточнил, что это "всего лишь формальность", но нашлось и место для шутки.

"Они ж не просто так — это формальность. То есть люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку. И вот это на самом деле очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", — заявил он в эфире шоу "Вечерний Ургант".