"Она будет единственной": Ургант пошутил о проверке песни Манижи для Евровидения
После премьеры композиции "Русская женщина" артистка столкнулась с масштабной травлей, с критикой песни выступили пользователи Сети, а также политики и общественники.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Телеведущий Иван Ургант высказался о проверке, которую начал Следственный комитет в отношении песни Манижи, с которой та должна выступить на Евровидении. Он уточнил, что это "всего лишь формальность", но нашлось и место для шутки.
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"Они ж не просто так — это формальность. То есть люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку. И вот это на самом деле очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", — заявил он в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после. С критикой песни выступили пользователи Сети, а также политики и общественники. Вторые даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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