США намерены обсудить с партнёрами бойкот Олимпиады в Китае

США планируют обсудить с зарубежными партнёрами идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Конечно, мы хотим это обсудить. Мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших партнёров и союзников", — сказал Прайс на брифинге.

По словам дипломата, этот вопрос находится на повестке дня как сейчас, так и в перспективе. Тем не менее Прайс отметил, что о принятии какого-либо конкретного решения по вопросу бойкота Олимпиады пока говорить рано.

США намерены бойкотировать соревнования, так как Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении прав человека и геноциде уйгуров (тюркского народа, проживающего ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР). Китай обвинения отрицает.

Ранее глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявила, что не считает такие бойкоты эффективными. В качестве примера она привела Олимпиаду-1980 в Москве. Вместе с тем она отметила, что в НОК США "не хотели бы недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае".

XXIV зимняя Олимпиада должна состояться в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Авторы