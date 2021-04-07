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Четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" дома разгромить "Питтсбург"

Россиянин забил сам и трижды помог отличиться своим партнёрам, за что и был признан первой звездой этой игры.

7 апреля 2021, 06:39
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

В Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный клуб "Рейнджерс" со счётом 8:4 разгромил "Питтсбург Пингвинз". Главной звездой встречи стал российский нападающий ньюйоркцев Артемий Панарин, набравший в игре четыре очка за результативность (гол и три передачи).

Уже в стартовом периоде парни с Бродвея забросили "пингвинам" четыре шайбы, пропустив при этом лишь раз.

Этот гол стал для Панарина 12-м в нынешнем сезоне. Всего на личном счету Хлебушка 40 (12+28) набранных очков. Это лучший показатель среди всех русских бомбардиров, выступающих в НХЛ.

Вторая двадцатиминутка завершилась при ничейном счёте (1:1), а вот заключительный период вновь остался за хозяевами (3:2). Автором одной из шайб стал другой российский форвард трёхцветных — Павел Бучневич, забивший при непосредственном участии Панарина.

Помимо русских парней в составе "Рейнджерс" отличились Колин Блэквелл, Мика Зибанежад, Райан Строум, Алексис Лафренье, Каапо Какко и Адам Фокс. У "Питтсбурга" шайбы забросили Джаред Макканн, Майкл Мэтсон, Джейк Гюнцель и Брайан Думулин.

Стоит отметить, что "пингвины" существенно перебросали своего оппонента (45-25), однако российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин с большей частью бросков справился.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин продолжает залечивать полученное ранее повреждение и участия в матче не принимал.

Для "Пингвинз" это второе подряд поражение в регулярке после пяти побед кряду. В турнирной таблице Восточного дивизиона команды отделяют девять очков: "Питтсбург" расположился на третьей строчке (50 баллов), а "Рейнджерс" занимает пятую позицию (41).

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Рейнджерс" — "Питтсбург" — 8:4 (4:1; 1:1; 3:2)
  • "Айлендерс" — "Вашингтон" — 1:0 (0:0; 0:0; 1:0)
  • "Каролина" — "Флорида" — 5:2 (0:1; 1:1; 4:0)
  • "Коламбус" — "Тампа" — 4:2 (1:0; 1:0; 2:2)
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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