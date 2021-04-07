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Евро поднялся выше 92 рублей

Американская валюта также прибавила на открытии торгов.

7 апреля 2021, 06:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 9:33 мск курс европейской валюты составил 92,02 рубля, курс доллара также прибавил — до 77,45 рубля.

При этом накануне, 6 апреля, курс доллара превысил 77 рублей впервые с 16 ноября 2020 года.

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Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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