Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 9:33 мск курс европейской валюты составил 92,02 рубля, курс доллара также прибавил — до 77,45 рубля.