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"Лучше молчи и играй в футбол": Форвард "Рубина" рассказал, что ему не нравится в России, и вызвал гнев Павлюченко

Бывший игрок сборной России не забыл упомянуть и свой опыт игры в Англии.

7 апреля 2021, 09:36
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович в беседе с журналистом Sport24 Дмитрием Егоровым рассказал, что в России ему не нравится заезд команд в гостиницу за день до игры.

"Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Всё остальное мне нравится", — сказал Деспотович.

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Однако далеко не все оценили такие высказывания форварда казанцев. Одним из таких был экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко, который назвал Деспотовича "звездой".

"Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!", — написал нападающий в комментариях в инстаграме портала "Чемпионат".

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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