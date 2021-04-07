Топу и Мишу из зоопарка мытищинского стрелка увезли в Тулу, где их поселят по соседству со львами, верблюдами и ламами
Новый хозяин обещает гималайским мишкам размещение в просторном вольере на тысячу квадратов и профессиональный уход.
Те самые мишки мытищинского стрелка.
Видео © LIFE
Сегодня двух обитателей домашнего зоопарка Владимира Барданова, который 30 марта устроил стрельбу в элитном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, увезли в Тульскую область. Там они обретут новый дом в парке птиц и животных "Епифаново подворье". Их соседями станут олени, ламы, страусы, верблюды и даже львы.
Новый хозяин мишек — фермер Сергей Рогожин.
Видео © LIFE
Фермер Сергей Рогожин лично приехал в Подмосковье, чтобы забрать двух гималайских мишек, которые теперь поселятся у него. Кстати, сегодня выяснилось, что это два самца — Топа и Миша. Животных повезут в тесных контейнерах в кузове пикапа, зато в новом доме их ждёт просторный вольер на тысячу квадратных метров.
"В течение месяца они будут в карантинном вольере, но затем мы переведём их в большой вольер. Мишек мы усыпим или немножко обездвижим, а повезём в специальных перевозках прямо в этой машине. Дорога займёт четыре часа", — рассказал он.
Мишек повезут вот в этом пикапе.
Видео © LIFE
Ранее сообщалось, что не всех обитателей домашнего зоопарка мытищинского стрелка удалось пристроить в добрые руки. В частности, новый дом предстоит подыскать знаменитому аллигатору, который засветился на кадрах оперативной съёмки, а ещё барсуку и еноту. Лайф уже рассказывал, что Барданов держал диких животных во дворе особняка в каменных вольерах с толстыми железными прутьями. К клеткам примыкала небольшая постройка со ставнями под крышей, где хранились корм и всё необходимое для ухода за зверинцем. А вот крокодил жил в стеклянном вольере и не имел постоянного доступа к искусственному водоёму или бассейну.
Держал дома крокодила и клал руку в пасть медведю: подруга семьи мытищинского стрелка рассказала о нём Лайфу
Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом и в результате пожара позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
Выбор редакции
Двойное убийство почти 30-летней давности раскрыли в Туле
В Сети стал вирусным ролик с "трёхглазым" существом, и зрители не могут понять, что это такое
Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха
Пашинян рассказал Путину, что завтра Армения получит первую партию российской вакцины от ковида
Известный российский вирусолог найден мёртвым в Москве
Комментариев: 0