Топу и Мишу из зоопарка мытищинского стрелка увезли в Тулу, где их поселят по соседству со львами, верблюдами и ламами

Те самые мишки мытищинского стрелка. Видео © LIFE

Сегодня двух обитателей домашнего зоопарка Владимира Барданова, который 30 марта устроил стрельбу в элитном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, увезли в Тульскую область. Там они обретут новый дом в парке птиц и животных "Епифаново подворье". Их соседями станут олени, ламы, страусы, верблюды и даже львы.

Новый хозяин мишек — фермер Сергей Рогожин. Видео © LIFE

Фермер Сергей Рогожин лично приехал в Подмосковье, чтобы забрать двух гималайских мишек, которые теперь поселятся у него. Кстати, сегодня выяснилось, что это два самца — Топа и Миша. Животных повезут в тесных контейнерах в кузове пикапа, зато в новом доме их ждёт просторный вольер на тысячу квадратных метров.

"В течение месяца они будут в карантинном вольере, но затем мы переведём их в большой вольер. Мишек мы усыпим или немножко обездвижим, а повезём в специальных перевозках прямо в этой машине. Дорога займёт четыре часа", — рассказал он.

Мишек повезут вот в этом пикапе. Видео © LIFE

Ранее сообщалось, что не всех обитателей домашнего зоопарка мытищинского стрелка удалось пристроить в добрые руки. В частности, новый дом предстоит подыскать знаменитому аллигатору, который засветился на кадрах оперативной съёмки, а ещё барсуку и еноту. Лайф уже рассказывал, что Барданов держал диких животных во дворе особняка в каменных вольерах с толстыми железными прутьями. К клеткам примыкала небольшая постройка со ставнями под крышей, где хранились корм и всё необходимое для ухода за зверинцем. А вот крокодил жил в стеклянном вольере и не имел постоянного доступа к искусственному водоёму или бассейну.

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом и в результате пожара позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.



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