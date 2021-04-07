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Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг

Шолбан Кара-оол, возглавлявший республику с 2007 года, подал в отставку по собственному желанию.

7 апреля 2021, 12:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/merkhovalyg?z=albums360104045" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Ховалыг </a></p>

Фото © VK / Владислав Ховалыг

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Владиславом Ховалыгом, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Ранее сообщалось, что Шолбан Кара-оол, возглавлявший республику с 2007 года, подал в отставку по собственному желанию.

Владислав Ховалыг — бывший мэр города Кызыла с 2008 по 2018 год.

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В 1992 году окончил Красноярский государственный университет по специальности "юриспруденция", в 2006 году — Российскую академию государственной службы при Президенте России по специальности "Антикризисное управление". Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината, а карьеру в органах власти — с должности специалиста в Госкомимуществе Республики Тыва. С 1994 по 2004 год Ховалыг возглавлял территориальный орган Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве, а затем перешёл на работу в региональное управление Министерства финансов, где дослужился до поста начальника одного из департаментов. В апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва, а летом 2008-го возглавил городскую администрацию Кызыла, отработав на этом посту два срока.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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