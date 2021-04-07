Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг

В 1992 году окончил Красноярский государственный университет по специальности "юриспруденция", в 2006 году — Российскую академию государственной службы при Президенте России по специальности "Антикризисное управление". Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината, а карьеру в органах власти — с должности специалиста в Госкомимуществе Республики Тыва. С 1994 по 2004 год Ховалыг возглавлял территориальный орган Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве, а затем перешёл на работу в региональное управление Министерства финансов, где дослужился до поста начальника одного из департаментов. В апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва, а летом 2008-го возглавил городскую администрацию Кызыла, отработав на этом посту два срока.