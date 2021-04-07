В Южном Бутове маньяк попросил двух подростков донести пакеты, а потом надругался над ними в заброшенном доме
Дойдя до парка, мужчина начал угрожать школьникам ножом. Лайф публикует кадры, на которых видно, как насильник ведёт мальчиков к месту издевательств.
Фото © LIFE
6 апреля в Москве задержали мужчину, который надругался над двумя подростками в заброшенном здании на Большой Бутовской улице. Как сообщил источник Лайфа, 5 апреля 47-летний насильник встретил двух 14-летних мальчиков и попросил помочь донести тяжёлый пакет до дома. В нашем распоряжении оказалось видео, на котором запечатлён их путь.
Путь, которым маньяк вёл подростков. Видео © LIFE
Когда они дошли до парка, мужчина достал нож и под угрозами затащил школьников в заброшенное здание, где удерживал их на протяжении трёх часов и совершал развратные действия.
Сейчас мальчики проходят курс психологической реабилитации, а маньяк задержан — это 47-летний ранее судимый уроженец Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Иные насильственные действия сексуального характера".
"В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки его психического здоровья будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы", — сообщают в столичном ГСУ СК.
А в Республике Марий Эл будут судить мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего пасынка. Всего таких эпизодов было четыре — два в 2016 году и по одному в 2019 и 2020-м.
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