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Адвокат потерпевших по делу о крушении "суперджета" подал заявление в СК о халатности сотрудников Шереметьево

По инструкции лайнер должны были встречать пожарные расчёты, однако они "стали шевелиться" лишь тогда, когда "суперджет" уже сгорел, заявил юрист.

7 апреля 2021, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет интересы потерпевших в крушении лайнера SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево, попросил Следственный комитет проверить действия сотрудников аэропорта на предмет халатности. По мнению юриста, если бы спасательные службы Шереметьево сработали правильно, жертв могло бы быть в разы меньше.

"Мы изучили материалы уголовного дела, сейчас слушаем в Химкинском суде в отношении пилота уголовное дело, ну и абсолютно налицо состав преступления сотрудников аэропорта Шереметьево и заявление со всеми аргументами и посекундное видео, где видно, когда приехали, что на борт не стали подниматься, и целый ряд недопустимых действий", — отметил Трунов в беседе с Лайфом.

СМИ: Вину за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево возложили на командира лайнера

СМИ: Вину за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево возложили на командира лайнера

Адвокат напомнил, что пилоты самолёта сообщили о ЧП, ещё находясь в воздухе. По инструкции лайнер должны были встречать пожарные расчёты, однако они "стали шевелиться" лишь тогда, когда "суперджет" уже сгорел. Трунов также сообщил, что спасатели изначально занимались тушением, а не помогали пострадавшим пассажирам.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Ранее СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Денису Евдокимову — сейчас дело рассматривает суд.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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