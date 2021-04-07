Адвокат потерпевших по делу о крушении "суперджета" подал заявление в СК о халатности сотрудников Шереметьево
По инструкции лайнер должны были встречать пожарные расчёты, однако они "стали шевелиться" лишь тогда, когда "суперджет" уже сгорел, заявил юрист.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет интересы потерпевших в крушении лайнера SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево, попросил Следственный комитет проверить действия сотрудников аэропорта на предмет халатности. По мнению юриста, если бы спасательные службы Шереметьево сработали правильно, жертв могло бы быть в разы меньше.
"Мы изучили материалы уголовного дела, сейчас слушаем в Химкинском суде в отношении пилота уголовное дело, ну и абсолютно налицо состав преступления сотрудников аэропорта Шереметьево и заявление со всеми аргументами и посекундное видео, где видно, когда приехали, что на борт не стали подниматься, и целый ряд недопустимых действий", — отметил Трунов в беседе с Лайфом.
Адвокат напомнил, что пилоты самолёта сообщили о ЧП, ещё находясь в воздухе. По инструкции лайнер должны были встречать пожарные расчёты, однако они "стали шевелиться" лишь тогда, когда "суперджет" уже сгорел. Трунов также сообщил, что спасатели изначально занимались тушением, а не помогали пострадавшим пассажирам.
Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Ранее СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Денису Евдокимову — сейчас дело рассматривает суд.
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