Кричал, что всех зарежет: в Москве неадекват с зубилом напал на водителя "газели" после ДТП — видео

Сегодня днём, 7 апреля, в Москве на Ленинском проспекте столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и "газель". Однако спокойно участники аварии разъехаться не смогли и начали выяснять отношения на дороге.

Как рассказал источник Лайфу, конфликт разгорелся ещё до происшествия. Отмечается, что 36-летний водитель КИА долго стоял на перекрёстке, ему начали все сигналить, в том числе и владелец "газели". В тот момент, когда движение всё-таки началось, водитель КИА решил отомстить и специально врезался в "газель". Как утверждает источник, затем он вышел с зубилом, обмотанным изолентой (на фото), и начал кричать, что сейчас всех зарежет.