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Кричал, что всех зарежет: в Москве неадекват с зубилом напал на водителя "газели" после ДТП — видео

По данным Лайфа, конфликт между ними разгорелся ещё до аварии. А владелец легковушки с помощью опасного инструмента решил таким образом проучить своего противника.

7 апреля 2021, 11:56

В Москве неадекват с зубилом напал на водителя "газели" после ДТП. Видео © телеграм-канал ДТП и ЧП Москва и МО

Сегодня днём, 7 апреля, в Москве на Ленинском проспекте столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и "газель". Однако спокойно участники аварии разъехаться не смогли и начали выяснять отношения на дороге.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как рассказал источник Лайфу, конфликт разгорелся ещё до происшествия. Отмечается, что 36-летний водитель КИА долго стоял на перекрёстке, ему начали все сигналить, в том числе и владелец "газели". В тот момент, когда движение всё-таки началось, водитель КИА решил отомстить и специально врезался в "газель". Как утверждает источник, затем он вышел с зубилом, обмотанным изолентой (на фото), и начал кричать, что сейчас всех зарежет.

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Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео

На место инцидента вызвали сотрудников полиции. Сообщается, что в результате происшествия серьёзно пострадавших нет. Правоохранители проводят проверку.

А ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске подозреваемый в краже сбил полицейского, который хотел его задержать, и прокатил правоохранителя на капоте.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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