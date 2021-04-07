Жительница Подмосковья умерла во время неудачной операции по подтяжке лица
Несмотря на все усилия приехавшей бригады скорой помощи клиентка скончалась.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
В подмосковных Луховицах следователи возбудили уголовное дело после смерти 51-летней женщины в одном из салонов красоты. Трагедия произошла прямо во время процедуры по подтяжке лица. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По данным следствия, женщина обратилась в салон красоты 4 марта. Когда сотрудница ввела клиентке анестезию, препарат тут же вызвал у неё приступ эпилепсии. В итоге, несмотря на все усилия приехавшей бригады скорой помощи, женщина скончалась.
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"К настоящему времени проведена судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, запрошена и получена медицинская карта погибшей", — указали в СУ СКР по региону, отметив, что, по предварительным данным, гибель клиентки наступила в результате отравления анестетическим препаратом.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
А ранее Лайф писал, что жительница Сургута умерла спустя три дня после неудачной липосакции. Она хотела изменить форму ягодиц, бёдер и живота, потратив на липосакцию более 100 тысяч рублей. На следующий день после операции у 47-летней пациентки поднялась температура, ей стало тяжело дышать.
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