"Есть сомнения насчёт объективности расследования": Сын главного нефролога Петербурга не верит, что отец убил и расчленил мать

"Отец был подозреваемым уже тогда. И мы с сёстрами были, но с детей быстро сошли все подозрения: одна сестра у нас тогда маленькая была, вторая — Катя — в день исчезновения мамы находилась на даче, а я, если не ошибаюсь, на работе. Поэтому следствие в основном велось в сторону отца", — начал свой рассказ Геннадий.

На протяжении 11 лет дело закрывали, возобновляли и снова закрывали. По словам Геннадия, отец сам искал лазейки, чтобы сдвинуть следствие с мёртвой точки. Спустя 11 лет семья дошла до председателя СКР Александра Бастрыкина, и следствие по пропавшей Ирине Земченковой возобновили. Но теперь мужчина отмечает, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".

"Если раньше у нас был один следователь и несколько оперативников, то сейчас, по моим скромным оценками, я видел человек 50 следователей, оперативников, которые были вовлечены в расследование. Это огромная команда, которая занимается только этим делом. Они опросили чуть ли не весь дом, всех соседей. Всё это лавинообразно происходило. Мы с отцом и сёстрами тоже ездили в СКР на допрос буквально месяц назад. Эти допросы длятся по 8–9 часов. А потом вечером часов в 8 мне позвонили и сказали: "Мы задержали вашего отца, будем производить обыск в квартире", — сказал сын нефролога.

Несмотря на признание отца, мужчина не верит в его причастность к убийству матери. По словам Геннадия, родители редко повышали голос друг на друга, а о драках не могло идти и речи.

Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня".

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