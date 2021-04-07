Кабмин ФРГ: Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

НАТО открыта для вступления новых членов в альянс, но вопрос присоединения Украины пока не стоит на повестке дня. Об этом заявила на брифинге в среду представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

"Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены", —отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны — участники альянса усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении незалежной в НАТО будут принимать все-страны-участницы, а не только США.

Песс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве. В Совете Федерации назвали эти заявления очередной провокацией: по мнению российских сенаторов, подобными выпадами Незалежная попросту хочет придать себе больший политический вес.

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