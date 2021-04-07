Скопинского маньяка Мохова оштрафовали из-за скандального интервью Собчак
Видео беседы вышло 22 марта. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих заявлений — например, предложил зачать своей жертве ребёнка.
Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Как ранее сообщал Лайф, Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, оштрафовали на 1200 рублей. Исходя из постановления судебного участка № 31 Скопинского районного суда Рязанской области, это произошло из-за участия в "массовом мероприятии" — съёмке видеоролика.
При этом ТАСС со ссылкой на информированный источник уточняет, что речь идёт о скандальном интервью с маньяком, взятом Ксенией Собчак.
"Факт совершения указанного правонарушения подтверждается видеозаписью на DVD-диске, который приложен к материалам данного административного дела", — говорится в постановлении.
Ранее бывшая пленница скопинского маньяка написала на него заявление в СК. В своём заявлении Екатерина также просит проверить факты, когда Мохов ещё в тюрьме пытался выйти с ней на связь.
Напомним, скандальное интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым вышло на YouTube 22 марта. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент трагедии было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.
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