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Песков рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна

Неизвестно, затронут ли лидеры недавние заявления Азербайджана об обломках ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе.

7 апреля 2021, 10:58

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном планирует обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трёхсторонних заявлений по Карабаху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

"Это, конечно, и интеграционные процессы, потому что мы имеем тесное экономическое взаимодействие с Арменией и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС, и ОДКБ. И, конечно же, то, как реализуются совместные трёхсторонние заявления по Карабаху и как налаживается в районе мирная жизнь, развитие и разблокирование транспортной инфраструктуры, и так далее", перечислил представитель Кремля.

При этом у Пескова не оказалось информации о том, получил ли Путин накануне встречи с Пашиняном доклад насчёт заявлений Азербайджана об обломках ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе.

"По ракете ничего не могу сказать, не знаю, не обладаю информацией", — добавил он.

В Кремле снова опровергли, что в Нагорном Карабахе применялись "Искандеры"

В Кремле снова опровергли, что в Нагорном Карабахе применялись "Искандеры"

Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. А не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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