Песков рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна

"Это, конечно, и интеграционные процессы, потому что мы имеем тесное экономическое взаимодействие с Арменией и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС, и ОДКБ. И, конечно же, то, как реализуются совместные трёхсторонние заявления по Карабаху и как налаживается в районе мирная жизнь, развитие и разблокирование транспортной инфраструктуры, и так далее", — перечислил представитель Кремля.