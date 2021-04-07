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Песков: Российские войска находятся в тех районах страны, где это необходимо

Говоря о перемещениях армии, представитель Кремля напомнил, что РФ никому не угрожала и не угрожает.

7 апреля 2021, 10:43
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Российские войска находятся в той части страны, где это необходимо. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ещё раз повторяю то, что говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала, не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. И российские вооружённые силы находятся там на территории РФ, где признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько будет признано целесообразным нашим военным руководством и главнокомандующим", — отметил Песков.

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Напомним, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Незалежной. В Кремле на это ответили, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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