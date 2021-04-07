Песков: Российские войска находятся в тех районах страны, где это необходимо

"Ещё раз повторяю то, что говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала, не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. И российские вооружённые силы находятся там на территории РФ, где признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько будет признано целесообразным нашим военным руководством и главнокомандующим", — отметил Песков.