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Глава МИД Украины назвал сценарий, при котором Киев откроет огонь в Донбассе

Министр заверил, что Незалежная не стремится к эскалации и привержена дипломатическому урегулированию данного конфликта.

7 апреля 2021, 00:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/usofcom/?__tn__=kC-R&eid=ARCid6OHL6zfpmtPeFewJGDDOnGuRAsiAA8TAXHmmMw1Oo0LSR9BZGeN4WSJ5CTdUqXzff9aUpU902De&hc_ref=ARSSpVqZorY2tf9CRhUnntQt_F33pICQfaGfYHSyCby8jj-ktVImY9Fp_RSIS8eNOjY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA0XwApMoQKU2fn_s_iP6VT_AYwzB8ddJsSPL-ZJRKmmNqbJTjHLrIfcM2K9v9jXIKIY8Ggrz-3KH2GCxK3jbYkiwfjLDHLByMngNrCM1sqiVVmFEHzEE-qCc1jFpzCEHn0J-pp5zIaST9FO3Am0QtvA7RBiUoXDC8GVkG5ris5w_OTmXeAgYoWqswxsgDbdzPsV8xt200FfNhQIUvrbv9IaTiWPS7cIp9pAulgcCvf9r3aNJ-TtbG8_8KD5Ob-5cBFRtiNJHatLCtLDOhYMRY3tFXMvpfmRciMR0BeRtJo06Mcsc0QE-S-lFkQ4DW5U_BwU9Taw7cCLZRUt2PpSKwJIFqh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Командування сил спеціальних операцій ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / Командування сил спеціальних операцій ЗС України

Украина откроет огонь в Донбассе только при одном условии — в случае совершения атаки на войска страны в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation.

"Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", — заверил глава украинского МИД.

Дипломат также утверждает, что Киев был доволен всеобъемлющим режимом прекращения огня в Донбассе, вступившим в силу 27 июля 2020 года. По словам Кулебы, перемирие "работало хорошо" вплоть до декабря 2020 года. При этом он подчеркнул, что Украина не предпринимала никаких действий для перехода в наступление, но проводила "обычные военные ротации". Министр также оставил за Киевом "право защищаться, если один из наших убит".

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Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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