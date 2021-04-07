Глава МИД Украины назвал сценарий, при котором Киев откроет огонь в Донбассе
Министр заверил, что Незалежная не стремится к эскалации и привержена дипломатическому урегулированию данного конфликта.
Фото © Facebook / Командування сил спеціальних операцій ЗС України
Украина откроет огонь в Донбассе только при одном условии — в случае совершения атаки на войска страны в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation.
"Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", — заверил глава украинского МИД.
Дипломат также утверждает, что Киев был доволен всеобъемлющим режимом прекращения огня в Донбассе, вступившим в силу 27 июля 2020 года. По словам Кулебы, перемирие "работало хорошо" вплоть до декабря 2020 года. При этом он подчеркнул, что Украина не предпринимала никаких действий для перехода в наступление, но проводила "обычные военные ротации". Министр также оставил за Киевом "право защищаться, если один из наших убит".
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
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