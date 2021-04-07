Православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день в десять часов утра Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт богослужение в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе РПЦ.

После литургии патриарх выпустит в небо голубей. Они символизируют стремление человека к Богу и очищение. Праздник установлен в честь того дня, когда Дева Мария, согласно Евангелию, получила от архангела Гавриила благую весть о том, что она родит Божьего Сына.

Благовещение Пресвятой Богородицы является двунадесятым, то есть одним из 12 главных церковных праздников. Верующим рекомендуется в этот день отказаться от мирских дел и посвятить себя молитвам. Также не совершаются вещания, заупокойные службы и молебны. Несмотря на то что дата приходится на Великий пост, это время радости и надежды для всех верующих.

Напомним, 15 марта у православных христиан начался Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Семь недель телесного и духовного воздержания завершатся 2 мая праздником Светлой Пасхи.

Авторы