NASA объявило дату первого полёта вертолёта на Марсе
Ранее мероприятие планировали на 8 апреля, однако сроки перенесли без объяснения причины.
Фото © ТАСС / Zuma
Первый испытательный полёт вертолёта Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, 11 апреля, сообщила пресс-служба НАСА.
Ожидалось, что Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля. Но сроки были перенесены без объяснения причины задержки. Если первый полёт состоится 11 апреля, утром 12 марта агентство пообещало раскрыть его подробности.
В НАСА рассказали, что вертолёт поднимется на высоту около трёх метров. При удачном исполнении последующие полёты будут проходить на высоте пяти метров. Это будет "первым приводным и контролируемым полётом" аппарата на поверхности другой планеты.
Ранее Лайф писал о том, что NASA опубликовало звуки езды планетохода Perseverance по Марсу.
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