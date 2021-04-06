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NASA объявило дату первого полёта вертолёта на Марсе

Ранее мероприятие планировали на 8 апреля, однако сроки перенесли без объяснения причины.

6 апреля 2021, 23:29
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Первый испытательный полёт вертолёта Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, 11 апреля, сообщила пресс-служба НАСА.

Ожидалось, что Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля. Но сроки были перенесены без объяснения причины задержки. Если первый полёт состоится 11 апреля, утром 12 марта агентство пообещало раскрыть его подробности.

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В НАСА рассказали, что вертолёт поднимется на высоту около трёх метров. При удачном исполнении последующие полёты будут проходить на высоте пяти метров. Это будет "первым приводным и контролируемым полётом" аппарата на поверхности другой планеты.

Ранее Лайф писал о том, что NASA опубликовало звуки езды планетохода Perseverance по Марсу.

Авторы
Юлия Коновалова

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