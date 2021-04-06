В ЦБ поддержали идею пенсионного налогового вычета для россиян

Центробанк поддержал идею по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно откладывают средства на старость. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

В банке полагают, что введение пенсионного налогового вычета для россиян будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений. Ожидается, что в случае одобрения инициативы граждане РФ смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на НПО.

В пресс-службе регулятора отметили изданию, что вопрос находится в стадии обсуждения с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. Конкретные предложения будут сформулированы по итогам этих дискуссий.

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