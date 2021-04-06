В ЦБ поддержали идею пенсионного налогового вычета для россиян
В случае одобрения инициативы граждане смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на НПО.
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Центробанк поддержал идею по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно откладывают средства на старость. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).
В банке полагают, что введение пенсионного налогового вычета для россиян будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений. Ожидается, что в случае одобрения инициативы граждане РФ смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на НПО.
В пресс-службе регулятора отметили изданию, что вопрос находится в стадии обсуждения с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. Конкретные предложения будут сформулированы по итогам этих дискуссий.
Напомним, 1 апреля были проиндексированы на 3,4% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
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