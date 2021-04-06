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Главе Еврокомиссии не хватило кресла на встрече с Эрдоганом — видео

Урсула фон дер Ляйен на мгновение растерялась в поисках выхода из этого конфуза.

6 апреля 2021, 23:13

Урсуле фон дер Ляйен не хватило кресла на встрече с Эрдоганом. Видео © Twitter/ SLagodinsky

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Анкаре. Видео опубликовал в соцсетях депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

На кадрах видно, что политики занимают свои места, фон дер Ляйен входит следом за ними и не видит свободного кресла.

"Эммм…" — на мгновение растерялась глава Еврокомиссии и развела руками, не зная, как разрешить ситуацию.

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В итоге фон дер Ляйен устроилась на диване, и мероприятие началось. В администрации Эрдогана объяснили конфуз тем, что встреча состоялась не в том помещении, где планировалась изначально.

Ранее в высших кругах произошла ещё одна неловкая ситуация: делегация президента Украины Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах, во время визита в Катар.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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