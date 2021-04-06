Главе Еврокомиссии не хватило кресла на встрече с Эрдоганом — видео
Урсула фон дер Ляйен на мгновение растерялась в поисках выхода из этого конфуза.
Урсуле фон дер Ляйен не хватило кресла на встрече с Эрдоганом. Видео © Twitter/ SLagodinsky
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Анкаре. Видео опубликовал в соцсетях депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
На кадрах видно, что политики занимают свои места, фон дер Ляйен входит следом за ними и не видит свободного кресла.
"Эммм…" — на мгновение растерялась глава Еврокомиссии и развела руками, не зная, как разрешить ситуацию.
В итоге фон дер Ляйен устроилась на диване, и мероприятие началось. В администрации Эрдогана объяснили конфуз тем, что встреча состоялась не в том помещении, где планировалась изначально.
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