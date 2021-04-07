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Взрыв произошёл на иранском судне в Красном море

По некоторым данным, к борту корабля были прикреплены мины.

7 апреля 2021, 00:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PMOIRAN/status/1379536528779567105?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سازمان مجاهدین خلق ایران</a></p>

Фото © Twitter / سازمان مجاهدین خلق ایران

Взрыв произошёл на борту иранского грузового судна Saviz, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По данным иранского информагентства Tasnim, инцидент произошёл возле побережья Эритреи в Красном море.

Saviz является судном поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговые суда. Отмечается, что взрыв произошёл из-за мин, прикреплённых к корпусу корабля. Иранские власти пока не делали официальных заявлений в связи с инцидентом.

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Ранее СМИ сообщили о том, что Иран нанёс удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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