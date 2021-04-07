Взрыв произошёл на иранском судне в Красном море

Взрыв произошёл на борту иранского грузового судна Saviz, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По данным иранского информагентства Tasnim, инцидент произошёл возле побережья Эритреи в Красном море.

Saviz является судном поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговые суда. Отмечается, что взрыв произошёл из-за мин, прикреплённых к корпусу корабля. Иранские власти пока не делали официальных заявлений в связи с инцидентом.