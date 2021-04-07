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В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы

Администрация президента, как и сам глава государства, не пользуется услугами сервиса Zoom, так как имеет другие каналы связи.

7 апреля 2021, 10:43
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью.

В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что действительно некоторые международные контакты организовывались с помощью данного сервиса, однако президент РФ им не пользуется и в рабочих планах Кремль также не использует Zoom, так как в этом нет потребностей.

"Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Zoom — американский сервис. По мнению Пескова, необходимо переходить на отечественные альтернативы.

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"Конечно, нашим операторам аналогичных платформ надо будет хорошо поработать, чтобы доделать сервисы, у нас ещё недоработки в этой сфере, но они есть и смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в России запущен отечественный аналог "Google. Документов". Интернет-редакторы абсолютно бесплатны для пользователей.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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