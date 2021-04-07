В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы
Администрация президента, как и сам глава государства, не пользуется услугами сервиса Zoom, так как имеет другие каналы связи.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью.
В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что действительно некоторые международные контакты организовывались с помощью данного сервиса, однако президент РФ им не пользуется и в рабочих планах Кремль также не использует Zoom, так как в этом нет потребностей.
"Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые", — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что Zoom — американский сервис. По мнению Пескова, необходимо переходить на отечественные альтернативы.
"Конечно, нашим операторам аналогичных платформ надо будет хорошо поработать, чтобы доделать сервисы, у нас ещё недоработки в этой сфере, но они есть и смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее стало известно, что в России запущен отечественный аналог "Google. Документов". Интернет-редакторы абсолютно бесплатны для пользователей.
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