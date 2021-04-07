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Регион
Опубликовано 7 апреля 2021, 11:32

В Совфеде допустили возможность блокировки Zoom в России

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Это может стать "ответной симметричной" мерой, если подтвердится информация об ограничении доступа к Zoom для чиновников из России и других стран СНГ.

Решение администрации приложения для видеоконференций Zoom запретить доступ к нему российских госучреждений может закончиться блокировкой сервиса в России. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Так он прокомментировал сообщения, что Zoom Video Communications запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным структурам в России и странах СНГ в целом.

"Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная симметричная мера", — заявил Башкин в интервью РИА "Новости".

Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью
Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика "Твиттера" до 15 мая. Санкции в отношении него в России ввели 10 марта, поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. 12 марта в РКН заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в ведомстве пригрозили заблокировать соцсеть через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

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Андрей Григорьев
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