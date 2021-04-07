В Совфеде допустили возможность блокировки Zoom в России

Это может стать "ответной симметричной" мерой, если подтвердится информация об ограничении доступа к Zoom для чиновников из России и других стран СНГ.

Решение администрации приложения для видеоконференций Zoom запретить доступ к нему российских госучреждений может закончиться блокировкой сервиса в России. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Так он прокомментировал сообщения, что Zoom Video Communications запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным структурам в России и странах СНГ в целом.