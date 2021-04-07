В Совфеде допустили возможность блокировки Zoom в России
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Это может стать "ответной симметричной" мерой, если подтвердится информация об ограничении доступа к Zoom для чиновников из России и других стран СНГ.
Решение администрации приложения для видеоконференций Zoom запретить доступ к нему российских госучреждений может закончиться блокировкой сервиса в России. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Так он прокомментировал сообщения, что Zoom Video Communications запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным структурам в России и странах СНГ в целом.
"Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная симметричная мера", — заявил Башкин в интервью РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика "Твиттера" до 15 мая. Санкции в отношении него в России ввели 10 марта, поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. 12 марта в РКН заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в ведомстве пригрозили заблокировать соцсеть через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.