Народная артистка России Ольга Пашкова умерла в 55 лет

Ольга Пашкова. Фото © kino-teatr.ru

На 56-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. Пока не известно, когда состоится панихида и где деятель культуры будет похоронена.

"Ольга Леонидовна умерла после продолжительной болезни", — сказала Михайлова в интервью ТАСС.

Ольга Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в 1987 году. Тогда же она поступила на службу в Малый театр. Актриса играла в десятках постановок, в том числе таких, как "Из воспоминаний идеалиста", "Дети Ванюшина", "Мещанин во дворянстве", "Леший", "Убийство Гонзаго", "Дядюшкин сон" и многих других. Среди её последних работ — "Восемь любящих женщин" и "Свадьба, свадьба, свадьба".

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