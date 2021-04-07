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Народная артистка России Ольга Пашкова умерла в 55 лет

По словам директора Малого театра, где актриса работала с момента окончания училища имени М.С. Щепкина, у неё была продолжительная болезнь.

7 апреля 2021, 10:43
Ольга Пашкова. Фото © kino-teatr.ru

Ольга Пашкова. Фото © kino-teatr.ru

На 56-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. Пока не известно, когда состоится панихида и где деятель культуры будет похоронена.

"Ольга Леонидовна умерла после продолжительной болезни", — сказала Михайлова в интервью ТАСС.

Скончался актёр Артём Тынкасов

Скончался актёр Артём Тынкасов

Ольга Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в 1987 году. Тогда же она поступила на службу в Малый театр. Актриса играла в десятках постановок, в том числе таких, как "Из воспоминаний идеалиста", "Дети Ванюшина", "Мещанин во дворянстве", "Леший", "Убийство Гонзаго", "Дядюшкин сон" и многих других. Среди её последних работ — "Восемь любящих женщин" и "Свадьба, свадьба, свадьба".

Ранее Лайф также рассказывал, что ушёл из жизни один из основателей НИУ ВШЭ — профессор Лев Любимов.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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