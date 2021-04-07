Лавров сообщил, что Россия предложила Пакистану поставлять СПГ

Россия предложила Пакистану поставки сжиженного природного газа. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил во время визита в Исламабад.

"Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк", — сказал Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Куреши и добавил, что соответствующие предложения уже сделаны.

В данный момент Москва ожидает реакции пакистанских партнёров. Также на встрече обсуждались другие вопросы энергетики, в частности газопровод "Пакистанский поток", который ранее назывался "Север — Юг". Он должен связать терминалы по приёму СПГ в Карачи и Лахоре. Протяжённость газопровода составит 1,1 тыс. км, а максимальная пропускная способность — 12,4 миллиарда кубометров газа в год.

Кроме того, на встрече шёл разговор о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Глава МИД Пакистана Куреши заявил, что Исламабад не сомневается в её эффективности.

"Россия — довольно продвинутая в вопросах здравоохранения страна. Вакцина была одобрена к использованию в нашей стране, показывала хорошие результаты, мы не сомневаемся в её эффективности", — отметил Куреши.

В целом дипломат подчеркнул, что РФ является фактором стабильности в мире и регионе. Пакистан намерен строить отношения с Россией и считает это одним из своих приоритетов.

Ранее сообщалось, что привившийся первой дозой вакцины президент Пакистана заразился коронавирусом.

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