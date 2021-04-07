Клинцевич оценил попытки США говорить с РФ с позиции силы: Ниже падать некуда

Соединённые Штаты, как и любая другая страна, не смогут говорить с Россией с позиции силы. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил бывший сенатор Франц Клинцевич.

По его мнению, сегодня отношения между странами по вине США настолько сошли на нет, что фактически "ниже падать просто некуда". В частности, это подтверждает беспрецедентный отзыв российского посла из Вашингтона.

"Я всё-таки надеюсь, что рано или поздно ситуация начнёт выправляться. Потому что ниже падать уже просто некуда", — отметил экс-сенатор.

Также Клинцевич добавил, что Россия сегодня не только в моральном, но и в военном плане превышает своих оппонентов. В то же время политик обратил внимание, что поддерживаемый Вашингтоном Киев продолжает обострять ситуацию в Донбассе. По его словам, "это серьёзный вызов в том числе для отношений России и США".

"Кто бы что ни говорил про нашу страну, но во всём мире знают, что мы модернизировали Вооружённые силы нашей армии и что уровень боевой подготовки достаточно высок. Поэтому армия — основной гарант нашего суверенитета: политического, экономического, государственного", — подытожил Клинцевич.

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