Момент смертельного выстрела в охранника во время учений в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент выстрела в охранника в Нижнем Новгороде. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео смертельного выстрела в сотрудника ЧОПа. Как уже сообщалось ранее, всё произошло во время учений по отработке противодействия ограблению инкассаторской машины. Охранник, который по сценарию изображал злоумышленника, дёрнул из салона условную сумку с деньгами, когда его коллега выстрелил в него из пистолета ИЖ-71.

Судя по кадрам, после выстрела очевидцы замешкались, пытаясь оценить обстановку, и лишь после того, как тяжело раненный чоповец забился в конвульсиях, стали звать на помощь. Пострадавший Олег К. погиб на месте, ему было всего 23 года.

По данным источника Лайфа, никакого конфликта между сотрудниками не было. Причиной инцидента могла стать самозарядная кобура, при вложении в которую пистолет автоматически приводится в боевое состояние и готов к выстрелу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Омске бизнесмена застрелили во дворе собственного дома. У мужчины, который работал гендиректором компании по изготовлению тентов для грузовых автомобилей, не было ни конкурентов по работе, ни любовниц.

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