В Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки — видео с места

В Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки. Видео © LIFE

В Нижнем Новгороде сотрудник охранной фирмы Brink's застрелил своего коллегу. Как сообщил Лайфу источник, трагедия произошла во время тренировочного отражения грабежа.

Директор предприятия, назначенный на должность несколько дней назад, решил провести учения в ЧОПе. В них участвовали безоружные сотрудники фирмы, которые перевозят ценности, и прикрывающие их вооружённые коллеги.

В момент, когда один из сотрудников имитировал нападение на инкассатора, другой выхватил пистолет и попытался сымитировать отражение нападения, нажав на курок. Пуля угодила мужчине в грудь ниже сердца, он умер на руках у прибывших полицейских.

По данным источника Лайфа, никакого конфликта между сотрудниками не было. По предварительной версии, причиной инцидента стала самозарядная кобура, при вложении в которую пистолет автоматически приводится в боевое состояние и готов к выстрелу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Омске бизнесмена застрелили во дворе собственного дома. У мужчины, который работал гендиректором компании по изготовлению тентов для грузовых автомобилей, не было ни конкурентов по работе, ни любовниц.

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