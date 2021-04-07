Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки — видео с места

По предварительной версии, причиной инцидента стала самозарядная кобура, при вложении в которую пистолет автоматически приводится в боевое состояние и готов к выстрелу.

7 апреля 2021, 09:17

Стопкадр из видео © LIFE

В Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки. Видео © LIFE

В Нижнем Новгороде сотрудник охранной фирмы Brink's застрелил своего коллегу. Как сообщил Лайфу источник, трагедия произошла во время тренировочного отражения грабежа.

Директор предприятия, назначенный на должность несколько дней назад, решил провести учения в ЧОПе. В них участвовали безоружные сотрудники фирмы, которые перевозят ценности, и прикрывающие их вооружённые коллеги.

В момент, когда один из сотрудников имитировал нападение на инкассатора, другой выхватил пистолет и попытался сымитировать отражение нападения, нажав на курок. Пуля угодила мужчине в грудь ниже сердца, он умер на руках у прибывших полицейских.

"Взорвать всё к "едрене фене": Соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка

"Взорвать всё к "едрене фене": Соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка

По данным источника Лайфа, никакого конфликта между сотрудниками не было. По предварительной версии, причиной инцидента стала самозарядная кобура, при вложении в которую пистолет автоматически приводится в боевое состояние и готов к выстрелу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Омске бизнесмена застрелили во дворе собственного дома. У мужчины, который работал гендиректором компании по изготовлению тентов для грузовых автомобилей, не было ни конкурентов по работе, ни любовниц.

В Подмосковье полицейский застрелил буйного пациента, попытавшегося угнать машину скорой помощи

В Подмосковье полицейский застрелил буйного пациента, попытавшегося угнать машину скорой помощи

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Момент смертельного выстрела в охранника во время учений в Нижнем Новгороде попал на видео

сегодня в 09:43

Трое погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд

вчера в 14:32

В Сочи самолёт сдуло с посадочной полосы: пришлось зайти на второй круг — видео

сегодня в 09:49

Клинцевич оценил попытки США говорить с РФ с позиции силы: Ниже падать некуда

сегодня в 10:08

СМИ опровергли информацию о трансплантации печени капитану "Авангарда" Емелину

сегодня в 10:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1