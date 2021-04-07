Гинеколог объяснила, как наладить женский цикл после вакцинации от коронавируса

Некоторые россиянки могут столкнуться с нарушениями цикла после вакцинации, но паниковать из-за этого не стоит. Об этом в беседе с Лайфом рассказала акушер-гинеколог, эндокринолог Инна Джиджоева. По словам специалиста, это никак не связано с самим препаратом и случилось ещё в доковидное время, то есть после прививок от других заболеваний.

"Надо сказать, что "Спутник V" — это хорошая вакцина, для медицины это шаг вперёд. Но любая стрессовая ситуация может оказать влияние на регулярность цикла. Не сама вакцина как таковая и даже не сам факт вакцинации, а то, с чем сегодня столкнулся мир", — рассуждает собеседница Лайфа.

По словам Джиджоевой, на сегодняшний день есть медикаментозные препараты, которые могут быть назначены женщине после консультации с гинекологом и неврологом. Они помогут наладить естественные процессы в организме, даже если сбой произошёл после прививки.

"Препараты назначаются на срок от трёх до шести месяцев, больше обычно не требуется, и женщина постепенно выходит из этих нерегулярных месячных. То есть, если вы с этим столкнулись, обратитесь к врачу", — советует медик.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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