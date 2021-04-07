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Гинеколог объяснила, как наладить женский цикл после вакцинации от коронавируса

По словам собеседницы Лайфа, любая прививка сама по себе может послужить стрессовым фактором для чувствительного организма. При этом ни сам препарат, ни заболевание, от которого проводится вакцинация, роли не играют.

7 апреля 2021, 09:08

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Некоторые россиянки могут столкнуться с нарушениями цикла после вакцинации, но паниковать из-за этого не стоит. Об этом в беседе с Лайфом рассказала акушер-гинеколог, эндокринолог Инна Джиджоева. По словам специалиста, это никак не связано с самим препаратом и случилось ещё в доковидное время, то есть после прививок от других заболеваний.

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"Надо сказать, что "Спутник V" — это хорошая вакцина, для медицины это шаг вперёд. Но любая стрессовая ситуация может оказать влияние на регулярность цикла. Не сама вакцина как таковая и даже не сам факт вакцинации, а то, с чем сегодня столкнулся мир", рассуждает собеседница Лайфа.

По словам Джиджоевой, на сегодняшний день есть медикаментозные препараты, которые могут быть назначены женщине после консультации с гинекологом и неврологом. Они помогут наладить естественные процессы в организме, даже если сбой произошёл после прививки.

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"Препараты назначаются на срок от трёх до шести месяцев, больше обычно не требуется, и женщина постепенно выходит из этих нерегулярных месячных. То есть, если вы с этим столкнулись, обратитесь к врачу", советует медик.

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Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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