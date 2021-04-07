"Дешёвая заказуха Запада": Милонов попросил наказать организаторов "Артдокфеста" за экстремизм

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил директора ФСБ Александра Бортникова привлечь к ответственности организаторов кинофестиваля "Артдокфест" за экстремизм. Недовольство парламентария вызвал документальный фильм "Тихий голос", в котором рассказывается история бойца ММА, вынужденного бежать из Чечни из-за гомосексуальности. В беседе с Лайфом Милонов объяснил свою позицию.

"Я считаю, что это разжигание межнациональной розни. Это смахивает на дешёвую заказуху западных спецслужб, в этом я совершенно не сомневаюсь. Он (фильм. — Прим. Лайфа) разжигает национальную вражду, грубо клевещет на чеченский народ, на Российскую Федерацию, поэтому, естественно, такие фильмы крайне опасны", — считает депутат.

По словам парламентария, подобные картины могут вызвать у "не очень умных людей" неправильное впечатление, что в России якобы ущемляются чьи-то права. Милонов отметил, что этот фильм является показухой и повторением известного фейка.

"Я считаю, что авторы этого фильма должны быть привлечены за экстремизм точно так же, как и те, кто собирался его выставлять на публичное обозрение (организаторы "Артдокфеста". — Прим. Лайфа). У нас же за демонстрацию нацистской символики привлекают, а это в чистом виде фашизм, в чистом виде разжигание национальной вражды и ненависти", — заключил депутат.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опечатал кинозалы "Артдокфеста" в Петербурге. Согласно одной версии, это произошло после жалобы активиста анти-ЛГБТ, по другой — из-за некоторых нарушений.

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