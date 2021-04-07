Всё с самого начала шло не по плану: Лайф узнал о проколах в скандальной голой фотосессии в Дубае
Мы поговорили с одним из очевидцев мероприятия, который уточнил роли каждого из предполагаемых участников — Виталия Гречина, Алексея Концова и Александра Тена.
Фото © Соцсети
Лайф поговорил с человеком, который присутствовал на той самой фотосессии, после которой в ОАЭ, России и Украине разгорелся скандал. По данным нашего собеседника, основные действующие лица съёмок (помимо моделей) — украинец с американским паспортом Виталий Гречин, россиянин Алексей Концов и фотограф из Петербурга Александр Тен.
По словам источника, человек, который был главным организатором фотосессии, — это Гречин. Роль Концова не так ясна — многие модели впервые увидели его в номере отеля, где проходила съёмка. Наш собеседник не исключает, что российский бизнесмен был спонсором мероприятия, однако в компании Involta, которую Концов возглавляет, ранее опровергали его причастность.
Очевидец уточняет, что всё с самого начала шло не по плану. Всего на фотосессию пригласили чуть более 30 девушек, все они добирались в Дубай из Киева. По прилёте моделей не могли заселить в отель из-за карантинных мер, девушек пришлось переселять несколько раз.
Кроме того, изначально снимать моделей должен был известный медийный фотограф. Однако ему пришлось срочно искать замену — так в деле появился Александр Тен из Петербурга. При этом сам он опровергал Лайфу, что присутствовал на скандальном мероприятии, однако подтверждал, что был в Дубае.
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Также около 10 моделей отказались сниматься, когда поняли, что фотосессия предстоит в стиле ню. Ну и главный прокол участников мероприятия — кадры, слитые в Сеть и разлетевшиеся по всему миру. Источник говорит, что скандальные фото на балконе делались спонтанно и изначально не планировались. Однако после Алексей Концов выложил их в соцсети. "Помогли" и соседи по отелю, снявшие видео.
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Наш собеседник считает, что проблем с законом можно было избежать, но слишком много было упущено организационных моментов.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Но генпрокурор Дубая объявил, что всех участников скандальной съёмки решили депортировать из Объединённых Арабских Эмиратов.
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