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Всё с самого начала шло не по плану: Лайф узнал о проколах в скандальной голой фотосессии в Дубае

Мы поговорили с одним из очевидцев мероприятия, который уточнил роли каждого из предполагаемых участников — Виталия Гречина, Алексея Концова и Александра Тена.

7 апреля 2021, 08:45
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Фото © Соцсети

Лайф поговорил с человеком, который присутствовал на той самой фотосессии, после которой в ОАЭ, России и Украине разгорелся скандал. По данным нашего собеседника, основные действующие лица съёмок (помимо моделей) — украинец с американским паспортом Виталий Гречин, россиянин Алексей Концов и фотограф из Петербурга Александр Тен.

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По словам источника, человек, который был главным организатором фотосессии, — это Гречин. Роль Концова не так ясна — многие модели впервые увидели его в номере отеля, где проходила съёмка. Наш собеседник не исключает, что российский бизнесмен был спонсором мероприятия, однако в компании Involta, которую Концов возглавляет, ранее опровергали его причастность.

Очевидец уточняет, что всё с самого начала шло не по плану. Всего на фотосессию пригласили чуть более 30 девушек, все они добирались в Дубай из Киева. По прилёте моделей не могли заселить в отель из-за карантинных мер, девушек пришлось переселять несколько раз.

Кроме того, изначально снимать моделей должен был известный медийный фотограф. Однако ему пришлось срочно искать замену — так в деле появился Александр Тен из Петербурга. При этом сам он опровергал Лайфу, что присутствовал на скандальном мероприятии, однако подтверждал, что был в Дубае.

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Также около 10 моделей отказались сниматься, когда поняли, что фотосессия предстоит в стиле ню. Ну и главный прокол участников мероприятия — кадры, слитые в Сеть и разлетевшиеся по всему миру. Источник говорит, что скандальные фото на балконе делались спонтанно и изначально не планировались. Однако после Алексей Концов выложил их в соцсети. "Помогли" и соседи по отелю, снявшие видео.

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Наш собеседник считает, что проблем с законом можно было избежать, но слишком много было упущено организационных моментов.

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Но генпрокурор Дубая объявил, что всех участников скандальной съёмки решили депортировать из Объединённых Арабских Эмиратов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Антон Громов
Антон Громов

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