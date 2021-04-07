Всё с самого начала шло не по плану: Лайф узнал о проколах в скандальной голой фотосессии в Дубае

Лайф поговорил с человеком, который присутствовал на той самой фотосессии, после которой в ОАЭ, России и Украине разгорелся скандал. По данным нашего собеседника, основные действующие лица съёмок (помимо моделей) — украинец с американским паспортом Виталий Гречин, россиянин Алексей Концов и фотограф из Петербурга Александр Тен.

По словам источника, человек, который был главным организатором фотосессии, — это Гречин. Роль Концова не так ясна — многие модели впервые увидели его в номере отеля, где проходила съёмка. Наш собеседник не исключает, что российский бизнесмен был спонсором мероприятия, однако в компании Involta, которую Концов возглавляет, ранее опровергали его причастность.

Очевидец уточняет, что всё с самого начала шло не по плану. Всего на фотосессию пригласили чуть более 30 девушек, все они добирались в Дубай из Киева. По прилёте моделей не могли заселить в отель из-за карантинных мер, девушек пришлось переселять несколько раз.

Кроме того, изначально снимать моделей должен был известный медийный фотограф. Однако ему пришлось срочно искать замену — так в деле появился Александр Тен из Петербурга. При этом сам он опровергал Лайфу, что присутствовал на скандальном мероприятии, однако подтверждал, что был в Дубае.

Также около 10 моделей отказались сниматься, когда поняли, что фотосессия предстоит в стиле ню. Ну и главный прокол участников мероприятия — кадры, слитые в Сеть и разлетевшиеся по всему миру. Источник говорит, что скандальные фото на балконе делались спонтанно и изначально не планировались. Однако после Алексей Концов выложил их в соцсети. "Помогли" и соседи по отелю, снявшие видео.

Наш собеседник считает, что проблем с законом можно было избежать, но слишком много было упущено организационных моментов.

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