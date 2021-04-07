Мэрию Владивостока обязали дать квартиру семье, которая прождала своей очереди 50 лет

Суд во Владивостоке обязал мэрию найти квартиру по договору социального найма семье, которая почти 50 лет ждала очереди на жильё. Этого добилась городская прокуратура, куда пожаловалось малоимущее семейство. Как рассказали в надзорном ведомстве, семья из шести человек обратилась к местным властям с просьбой выделить жильё ещё в 1972 году. Их собственное признали непригодным для проживания. С тех пор им так и не нашли подходящую по площади квартиру.