Мэрию Владивостока обязали дать квартиру семье, которая прождала своей очереди 50 лет
За полвека в малоимущем семействе скончались два человека, что упростило задачу местных властей — необходимая площадь сократилась до 72 кв. м.
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Суд во Владивостоке обязал мэрию найти квартиру по договору социального найма семье, которая почти 50 лет ждала очереди на жильё. Этого добилась городская прокуратура, куда пожаловалось малоимущее семейство. Как рассказали в надзорном ведомстве, семья из шести человек обратилась к местным властям с просьбой выделить жильё ещё в 1972 году. Их собственное признали непригодным для проживания. С тех пор им так и не нашли подходящую по площади квартиру.
"В ходе рассмотрения дела двое членов семьи умерли, в связи с чем площадь необходимого жилого помещения уменьшилась до 72 кв. м. Решением Ленинского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объёме", — сообщили в прокуратуре.
Там заверили, что после вступления решения суда в силу будут контролировать его исполнение в мэрии Владивостока.
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