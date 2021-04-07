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Мэрию Владивостока обязали дать квартиру семье, которая прождала своей очереди 50 лет

За полвека в малоимущем семействе скончались два человека, что упростило задачу местных властей — необходимая площадь сократилась до 72 кв. м.

7 апреля 2021, 08:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Суд во Владивостоке обязал мэрию найти квартиру по договору социального найма семье, которая почти 50 лет ждала очереди на жильё. Этого добилась городская прокуратура, куда пожаловалось малоимущее семейство. Как рассказали в надзорном ведомстве, семья из шести человек обратилась к местным властям с просьбой выделить жильё ещё в 1972 году. Их собственное признали непригодным для проживания. С тех пор им так и не нашли подходящую по площади квартиру.

"В ходе рассмотрения дела двое членов семьи умерли, в связи с чем площадь необходимого жилого помещения уменьшилась до 72 кв. м. Решением Ленинского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объёме", — сообщили в прокуратуре.

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Там заверили, что после вступления решения суда в силу будут контролировать его исполнение в мэрии Владивостока.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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