"Оскар" в студию!" После шикарного отпуска в Дубае мэр Липецка публично отчитала местных бизнесменов — видео

После шикарного отпуска в Дубае мэр Липецка публично отчитала местных бизнесменов. Видео © Instagram / uvarkina_evgenia

После отдыха с большой семьёй в Дубае глава Липецка Евгения Уваркина решила провести внезапную проверку одного из районов города. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме", дополнив пост видеороликом с поездки.

"Результат — тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими — тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит", — посетовала Уваркина в описании к видео.

На кадрах видно, что чиновница с ножом в руках яростно срывает неугодные рекламные баннеры. Также Уваркину вывел из себя газон, полностью закиданный окурками. Далее градоначальница проследовала до гаражных построек и парковки, где пришла в негодование из-за не окрашенных в один цвет ворот. Аналогичная ситуация повторилась и с местным автосервисом. Кроме того, за антисанитарию прилетело и заведению общепита.

"Такое отношение к городу недопустимо. Мы продолжим внезапные проверки. Это позволит выявить самые проблемные места и покажет, кто действительно готов включаться в работу по наведению порядка. По результатам буду принимать решения, в том числе кадровые", — заявила Уваркина.

Однако местные жители не оценили старания главы города. Пользователи соцсетей посоветовали чиновнице не устраивать публичные показухи, а создать коммунальную службу.

"Оскар" в студию за лучшую женскую роль! Одна показуха, а толку ноль", "Ерундой на камеру занимайтесь", "Вы же представители закона, а ведёте себя как беспредельщики. Крики и истеричное поведение — признак либо слабости, либо каких-то отклонений", — написали в комментариях жители Липецка.

Напомним, шикарный отдых Уваркиной в ОАЭ, за который её раскритиковали местные жители, случайно раскрыла её сестра, которая и поделилась снимками в "Инстаграме". Всё это время сама чиновница выкладывала фото рабочего процесса и хвалилась тем, как её команда разрабатывает новые проекты для города. Иронично то, что из-за отпуска Уваркиной комиссии пришлось перенести собрание, на котором должны были рассмотреть нарушения в её декларации о доходах.

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