Посла Украины возмутила австрийская статья о "гражданской войне" в Донбассе
Дипломат упрекнул газету в отсутствии "честной дискуссии" и подаче событий только с одной точки зрения, хотя слова о такой войне взяты из цитаты Зеленского.
Фото © Facebook / o.scherba
Посол Украины в Австрии выразил возмущение в адрес местной газеты Der Standard. Александра Щербу задела статья, где вооружённый конфликт в Донбассе назвали гражданской войной на Украине. Резкое замечание по этому поводу посланник Киева сделал в Twitter.
"Дорогая Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал Щерба.
Однако тут же в комментариях послу Украины указали, что Der Standard по сути лишь процитировала президента Украины Владимира Зеленского. Она привела его слова о том, что вступление страны в НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".
А вот в Совфеде ранее высмеяли мечты Зеленского о НАТО. Там полагают, что альянс никогда не возьмёт в свои ряды страну с таким проблемным регионом, как Донбасс.
Лента новостей
В Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки — видео с места
сегодня в 09:17
Гинеколог объяснила, как наладить женский цикл после вакцинации от коронавируса
сегодня в 09:08
"Дешёвая заказуха Запада": Милонов попросил наказать организаторов "Артдокфеста" за экстремизм
сегодня в 09:01
Выбор редакции
Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"
Курц заявил, что "Спутник V" ускорит иммунизацию австрийцев
Всё с самого начала шло не по плану: Лайф узнал о проколах в скандальной голой фотосессии в Дубае
СМИ опровергли информацию о трансплантации печени капитану "Авангарда" Емелину
Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина призналась, что больше не может ходить
Комментариев: 0