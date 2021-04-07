Посла Украины возмутила австрийская статья о "гражданской войне" в Донбассе

Посол Украины в Австрии выразил возмущение в адрес местной газеты Der Standard. Александра Щербу задела статья, где вооружённый конфликт в Донбассе назвали гражданской войной на Украине. Резкое замечание по этому поводу посланник Киева сделал в Twitter.

"Дорогая Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал Щерба.

Однако тут же в комментариях послу Украины указали, что Der Standard по сути лишь процитировала президента Украины Владимира Зеленского. Она привела его слова о том, что вступление страны в НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".

А вот в Совфеде ранее высмеяли мечты Зеленского о НАТО. Там полагают, что альянс никогда не возьмёт в свои ряды страну с таким проблемным регионом, как Донбасс.

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