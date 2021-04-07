"Мне нужна горячая еда": Женщина объяснила, зачем жарила яичницу на Вечном огне в Пушкине

Женщина объяснила, зачем жарила яичницу на Вечном огне в Пушкине. Видео © УМВД по Московской области

Гостья подмосковного города Пушкина объяснила полицейским, что жарила яичницу на Вечном огне у мемориального комплекса "Скорбящая мать", потому что ей нужна горячая еда.

"Мне нужна горячая еда. А что я сделала? Привыкли питаться не в ресторане, так приучили: завтрак, обед и ужин", — рассказала она полицейским.

По словам источника Лайфа, 64-летняя женщина живёт в Красноармейске и стоит на учёте в ПНД.

Напомним, накануне в распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором женщина жарила яичницу на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в центре Пушкина. Готовилась она к "кулинарному перформансу" заранее — даже принесла с собой посуду. Позже нарушительницу задержали. В отношении неё завели уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

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