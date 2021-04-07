От грибов до драников: составлен рейтинг самых популярных постных блюд в кафе и ресторанах
Оказалось, что особое меню заведения готовили ещё с зимы. Но ожидаемо резкий всплеск интереса россиян к таким блюдам произошёл в первый день поста.
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Хитом постного меню в ресторанах и кафе стали грибы. Они, во-первых, оказались самым часто используемым ингредиентом таких блюд. Во-вторых, оказались неотъемлемой частью самого популярного из этих блюд — гречки с грибами. Такие результаты получили в "Яндекс.Еде", проанализировав меню разных заведений во время поста. Лайф ознакомился с результатами анализа.
Оказалось, что готовиться к посту заведения начали ещё зимой. Постное меню начало появляться уже 13 января. А в первый день поста, который выпал в этом году на 15 марта, количество заказов постных блюд выросло в 4,5 раза.
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Если самым популярным блюдом оказалась гречка с грибами, то самым популярным салатом — винегрет. Причём его тоже иногда готовят с грибами. Также среди лидеров по количество заказов оказались постные бургеры. Котлету в них могут предложить из фалафеля или тофу.
Среди супов лидируют тыквенный, грибной и чечевичный. Для перекуса рестораны нередко предлагают брускетты или драники. Бывают в меню и необычные блюда, например овощной крем-суп с мятой, салаты с киноа, тыквой, орехами пекан и тофу.
Ранее священник посоветовал ограничить пребывание в соцсетях во время Великого поста. В эти недели не столько важны пищевые запреты, сколько борьба с собственными страстями.
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