В Сочи самолёт сдуло с посадочной полосы: пришлось зайти на второй круг — видео

В Сочи самолёт сдуло с посадочной полосы. Видео © Соцсети

Экипаж самолёта в Сочи был вынужден зайти на второй круг во время посадки из-за сложных погодных условий. Как сообщили Лайфу в пресс-службе аэропорта города, порывы ветра достигали около 18 метров в секунду.

"Рейс S7 из Новосибирска ушёл на второй круг в связи с усилившимися порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку. После этого посадка прошла благополучно в 12:22", — отметили в пресс-службе.

Пострадавших в результате нет. Сложная метеообстановка в районе аэропорта сохранится в ближайшее время.

Ранее в Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт.

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