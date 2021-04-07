В Сочи самолёт сдуло с посадочной полосы: пришлось зайти на второй круг — видео
Скорость ветра достигала порядка 18 метров в секунду, и экипаж воздушного судна решил не рисковать.
Фото © Соцсети
В Сочи самолёт сдуло с посадочной полосы. Видео © Соцсети
Экипаж самолёта в Сочи был вынужден зайти на второй круг во время посадки из-за сложных погодных условий. Как сообщили Лайфу в пресс-службе аэропорта города, порывы ветра достигали около 18 метров в секунду.
"Рейс S7 из Новосибирска ушёл на второй круг в связи с усилившимися порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку. После этого посадка прошла благополучно в 12:22", — отметили в пресс-службе.
Пострадавших в результате нет. Сложная метеообстановка в районе аэропорта сохранится в ближайшее время.
"Немножечко неприятно": Владелец пролетевшего над головами рыбаков самолёта пообещал разобраться с пилотом
Ранее в Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт.
Лента новостей
Момент смертельного выстрела в охранника во время учений в Нижнем Новгороде попал на видео
сегодня в 09:43
От грибов до драников: составлен рейтинг самых популярных постных блюд в кафе и ресторанах
сегодня в 09:38
"Оскар" в студию!" После шикарного отпуска в Дубае мэр Липецка публично отчитала местных бизнесменов — видео
сегодня в 09:33
Выбор редакции
США сдадут на металлолом самолёты, применявшиеся для наблюдений за Россией
Не повезло по-крупному: под Сочи разбили Lamborghini за 20 миллионов рублей — видео
Момент смертельного выстрела в охранника во время учений в Нижнем Новгороде попал на видео
Клинцевич оценил попытки США говорить с РФ с позиции силы: Ниже падать некуда
СМИ опровергли информацию о трансплантации печени капитану "Авангарда" Емелину
Комментариев: 0