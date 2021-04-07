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В Кремле ответили на вопрос, может ли ситуация в Донбассе ударить по рублю

Дмитрий Песков напомнил, что колебания курса национальной валюты отмечались и прежде, но на макроэкономическую ситуацию это не влияло.

7 апреля 2021, 10:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Напряжённость у границ России — это фактор, негативно влияющий на рынки. Но в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная и предсказуемая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не повлияет ли на курс рубля ситуация в Донбассе и проверка боеготовности российской армии.

"Конечно, напряжённость вблизи наших границ это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но ещё раз повторю: в целом макроэкономическая ситуация стабильна, предсказуема", — отметил Песков.

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Он добавил, что волатильность рубля отмечалась и раньше. На то были разные причины, в том числе спекулятивного характера. Однако на экономическую стабильность в целом это не влияет, уверен Песков.

Напомним, ранее главком ВСУ обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины, в Кремле на это ответили так: "РФ перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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