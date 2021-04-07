Кремль переадресовал в РФПИ вопросы об "этической" проверке "Спутника V" в Евросоюзе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не готов комментировать сообщения о проверке в Евросоюзе этической стороны исследований эффективности "Спутника V". Представитель Кремля призвал обращаться с такими вопросами в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), так как не знает, является ли такое обычной практикой Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

"Я просто, естественно, не владею такой информацией. Я думаю, что лучше спросить у РФПИ, который находится в непосредственном контакте и который принимал участие в подготовке всех необходимых документов, и данных, и информации, которая связана с процессом регистрации этой вакцины в ЕС", — сказал Песков.

Он добавил, если выяснится, что это какой-то экстраординарный элемент проверки вакцины, "то, наверное, должны быть какие-то пояснения".

Как рассказывал ранее Лайф, в РФПИ на такую информацию уже отреагировали. СМИ сообщали, что регулятор решил проверить сведения о якобы имевшем место принуждении некоторых военнослужащих и государственных служащих к участию в испытаниях "Спутника V". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что не было никакого давления и "Спутник V" соответствует всем по клинической практике.

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