Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина призналась, что больше не может ходить

Экс-возлюбленная футболиста сильно похудела, еду и напитки ей приходится принимать через трубочку. А из-за изменений во внешности ей требуется пластическая операция. Однако это ещё не все напасти, которые навалились на модель. Казьмина призналась, что не может самостоятельно передвигаться, пишет КП.

Скриншот © YouTube / "Россия-1", Instagram / arshavina_alisia__mb

Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу Алиса Казьмина

Скриншот © YouTube / "Россия-1",

Однако ранее мать Аршавина заявила, что Алиса сама виновата в том, что с ней случилось, и к тяжёлому состоянию привела неудачная пластика носа. "Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все её выкрутасы. Не я — провидение", — заключила Татьяна Ивановна. Сама же Казьмина настаивает на том, что не делала ринопластику.

Я тяжело больна и пластику не делала. Меня всё устраивало в моём носе… Это всего лишь болезнь. Тяжёлая, но болезнь. Не карма, не бумеранг Алиса Казьмина

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Но родительница футболиста всё равно считает, что Алисе выгодна история с болезнью. Якобы женщина не хочет выселяться из особняка Аршавина в посёлке Коломяги. И при этом она "богаче, чем большинство людей".

Авторы