Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина призналась, что больше не может ходить

38-летняя Алиса Казьмина, которая ранее заявляла, что у неё "аутоиммунный некроз", сейчас находится в больнице. Болезнь изуродовала экс-супруге Андрея Аршавина лицо, и самочувствие женщины по-прежнему оставляет желать лучшего.

7 апреля 2021, 10:02

Скриншот © YouTube / "Россия-1", Instagram / arshavina_alisia__mb

Экс-возлюбленная футболиста сильно похудела, еду и напитки ей приходится принимать через трубочку. А из-за изменений во внешности ей требуется пластическая операция. Однако это ещё не все напасти, которые навалились на модель. Казьмина призналась, что не может самостоятельно передвигаться, пишет КП.

Скриншот © YouTube / "Россия-1", Instagram / arshavina_alisia__mb

Скриншот © YouTube / "Россия-1", Instagram / arshavina_alisia__mb

Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу

Алиса Казьмина

Скриншот © YouTube / "Россия-1",

Скриншот © YouTube / "Россия-1",

Однако ранее мать Аршавина заявила, что Алиса сама виновата в том, что с ней случилось, и к тяжёлому состоянию привела неудачная пластика носа. "Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все её выкрутасы. Не я — провидение", — заключила Татьяна Ивановна. Сама же Казьмина настаивает на том, что не делала ринопластику.

Я тяжело больна и пластику не делала. Меня всё устраивало в моём носе… Это всего лишь болезнь. Тяжёлая, но болезнь. Не карма, не бумеранг

Алиса Казьмина

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Но родительница футболиста всё равно считает, что Алисе выгодна история с болезнью. Якобы женщина не хочет выселяться из особняка Аршавина в посёлке Коломяги. И при этом она "богаче, чем большинство людей".

"Алисе справедливо дали по носу": Мать Аршавина раскрыла правду о его изуродованной бывшей жене

"Алисе справедливо дали по носу": Мать Аршавина раскрыла правду о его изуродованной бывшей жене

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Изуродованная экс-жена Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии

1 апреля, 17:03

Аршавин сравнил ситуацию в "Краснодаре" со старой разваленной телегой

3 апреля, 23:22

23-летняя фармацевт из Новосибирска продаёт девственность за 3,8 млн, выдвинув всего одно условие

сегодня в 09:21

Клинцевич оценил попытки США говорить с РФ с позиции силы: Ниже падать некуда

сегодня в 10:08

СМИ опровергли информацию о трансплантации печени капитану "Авангарда" Емелину

сегодня в 10:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1