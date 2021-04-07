Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина призналась, что больше не может ходить
38-летняя Алиса Казьмина, которая ранее заявляла, что у неё "аутоиммунный некроз", сейчас находится в больнице. Болезнь изуродовала экс-супруге Андрея Аршавина лицо, и самочувствие женщины по-прежнему оставляет желать лучшего.
Экс-возлюбленная футболиста сильно похудела, еду и напитки ей приходится принимать через трубочку. А из-за изменений во внешности ей требуется пластическая операция. Однако это ещё не все напасти, которые навалились на модель. Казьмина призналась, что не может самостоятельно передвигаться, пишет КП.
Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу
Скриншот © YouTube / "Россия-1",
Однако ранее мать Аршавина заявила, что Алиса сама виновата в том, что с ней случилось, и к тяжёлому состоянию привела неудачная пластика носа. "Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все её выкрутасы. Не я — провидение", — заключила Татьяна Ивановна. Сама же Казьмина настаивает на том, что не делала ринопластику.
Я тяжело больна и пластику не делала. Меня всё устраивало в моём носе… Это всего лишь болезнь. Тяжёлая, но болезнь. Не карма, не бумеранг
Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Но родительница футболиста всё равно считает, что Алисе выгодна история с болезнью. Якобы женщина не хочет выселяться из особняка Аршавина в посёлке Коломяги. И при этом она "богаче, чем большинство людей".
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